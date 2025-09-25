В здании Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности (TADİV) в Анкаре прошло мероприятие, посвященное памяти героев Отечественной войны, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

Мероприятие, организованное совместными усилиями посольства Азербайджана в Анкаре и TADİV, собрало дипломатов, курсантов военных училищ, родственников шехидов и гази, экспертов, аналитиков и представителей общественности двух братских стран.

Был продемонстрирован фильм о доблести военнослужащих Азербайджана, прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана, а также вознесены молитвы за упокоение душ павших героев.

Руководитель TADİV, профессор Айгюн Аттар, отметила особое значение даты 27 сентября для каждого азербайджанца, подчеркнув, что каждый день 44-дневной войны стал эпосом героизма и примером справедливой борьбы армии Азербайджана. Она выразила благодарность президенту Ильхаму Алиеву за дальновидную политику и подчеркнула значимость операции «Железный кулак» как демонстрации мощи вооруженных сил страны.

Советник посольства Азербайджана Физули Маджидли напомнил, что 27 сентября объявлен Днем памяти по распоряжению президента Ильхама Алиева, и подчеркнул, что подвиг шехидов живет в сердцах азербайджанцев. Он отметил нерушимость исторической дружбы и братства Турции и Азербайджана, подчеркнув, что проведение мероприятия в Анкаре демонстрирует единство двух народов.

В рамках памятного вечера была организована фотовыставка, посвященная Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, а выступающие акцентировали внимание на значимости исторической победы и национального достояния страны.