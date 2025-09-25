Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны подчеркнули сильный стратегический союз двух стран, отметив динамичный политический диалог и растущее экономическое сотрудничество. Министры обсудили важность регулярных контактов высокого уровня для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

В ходе встречи была подчеркнута готовность обеих сторон развивать взаимодействие в рамках международных организаций и региональных форматов, способствующих стабильности и безопасности в регионе.