Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны подчеркнули сильный стратегический союз двух стран, отметив динамичный политический диалог и растущее экономическое сотрудничество. Министры обсудили важность регулярных контактов высокого уровня для дальнейшего укрепления двустороннего и многостороннего партнерства, а также обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.
В ходе встречи была подчеркнута готовность обеих сторон развивать взаимодействие в рамках международных организаций и региональных форматов, способствующих стабильности и безопасности в регионе.
On 25 September Foreign Minister @Bayramov_Jeyhun met with Deputy Prime Minister — Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan Murat Nurtleu on the margins of #UNGA80.
The Ministers hailed the strong Azerbaijan–Kazakhstan strategic alliance, highlighting dynamic political… pic.twitter.com/g5jtIrcK6p
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 25, 2025