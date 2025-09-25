Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу со своим ангольским коллегой Тете Антониу в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений посредством политических консультаций, а также расширение сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Азербайджан подтвердил свою приверженность укреплению партнерских отношений со странами Африки и расширению сотрудничества на международной арене.
В ходе встречи министры подписали «Соглашение между правительством Азербайджана и правительством Республики Ангола о взаимном безвизовом режиме для лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта». Документ направлен на упрощение визового режима для официальных делегаций и стимулирование двустороннего взаимодействия.
Foreign Minister Jeyhun Bayramov met with Foreign Minister Tete António of #Angola on the margins of #UNGA80.
Discussions focused on advancing Azerbaijan–Angola ties through political consultations and enhancing cooperation in trade, economy and humanitarian fields.
pic.twitter.com/9acYixC0rB
