Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил о поддержке мирной инициативы президента США Дональда Трампа в отношении Армении и Азербайджана.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, Кавелашвили подчеркнул, что Грузия всегда активно содействовала установлению прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Он отметил важность углубления доверия и сотрудничества между соседними странами для обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Президент подчеркнул, что мирная инициатива США является важным шагом для создания условий, способствующих диалогу и урегулированию спорных вопросов между Баку и Ереваном.