Китай и Азербайджан продолжают углублять инвестиционное и торговое сотрудничество.

По словам вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, которые приводит «Репорт», с 1995 года до середины 2025 года объем прямых инвестиций Китая в Азербайджан составил $942,3 млн. В то же время из Азербайджана в Китай было направлено $2,1 млрд инвестиций, из которых $1,9 млрд приходится на Государственный нефтяной фонд.

Мустафаев подчеркнул, что Китай является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана, а сама республика занимает позицию крупнейшего торгового партнера Пекина на Южном Кавказе. Только за первые семь месяцев текущего года товарооборот между странами вырос на 26%.

Особое значение в двустороннем сотрудничестве занимает транспортно-транзитная сфера. Вице-премьер отметил, что Азербайджан реализовал масштабные проекты в этой области — от Бакинского международного морского торгового порта до железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, усилив стратегическую роль страны как кратчайшего маршрута, соединяющего Китай и Европу.