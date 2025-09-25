Президент США Дональд Трамп высоко оценил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, назвав его «сильным» и «уважаемым во всем мире».

«Он сильный человек. Он самоуверенный. Обычно мне не нравятся самоуверенные люди. Но он мне всегда нравился», — заявил Трамп. По его словам, Эрдоган создал мощную армию и пользуется уважением на международной арене.



Трамп также допустил возможность снятия с Турции санкций CAATSA («О противодействии противникам Америки через санкции»). По его словам, решение может быть принято «почти сразу», однако это зависит от исхода переговоров с Эрдоганом.

