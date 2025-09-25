Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Встреча, прошедшая под председательством Азербайджана в рамках Недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, была посвящена ключевым направлениям развития организации, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Выступая в качестве председателя Совета министров, Байрамов обозначил стратегические приоритеты СВМДА — развитие связей, цифровизацию и устойчивое развитие. Он рассказал о прогрессе институциональных преобразований, в том числе запуске Партнерской сети университетов, работе Делового совета и организации 13-го Форума аналитических центров в Азербайджане.

Особое внимание было уделено инициативам Баку — созданию Женского совета и подготовке Финансового саммита СВМДА. Эти новые структуры, по словам министра, укрепят тематическое сотрудничество между странами-участницами.

По итогам заседания Совет министров одобрил создание двух новых консультативных органов, а также принял совместные заявления, приуроченные к 80-летию ООН и окончанию Второй мировой войны. Участники высоко оценили усилия Азербайджана как председателя СВМДА.

On 25 September, the Foreign Minister of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun chaired the Informal Meeting of the #CICA Ministerial Council at #UNGA80. The Minister highlighted Azerbaijan’s Chairmanship priorities: building a stronger CICA through enhanced connectivity, digitalization,… pic.twitter.com/iEzWOTxdi5 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 25, 2025

По этому поводу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сделал публикацию в соцсети Х.

«Данная встреча, совпавшая с 80-летним юбилеем ООН, стала благоприятной возможностью для размышления о достижениях нашей Конференции и определения курса ее будущего развития.

Мы благодарны за поддержку наших инициатив государствами-членами. Ключевые этапы во время председательства Азербайджана включают начало процесса создания Женского совета СВМДА и Финансового саммита, запуск Сети ведущих университетов и укрепление доверия в таких областях, как экономика, климатическая устойчивость, цифровизация и туризм. Мы продолжаем руководить процессом преобразования СВМДА в полноправную международную организацию, ведутся инклюзивные и основанные на консенсусе переговоры по ее уставу», — написал министр.

Байрамов также отметил, что Азербайджан привержен укреплению многосторонности, солидарности и эффективного диалога для обеспечения того, чтобы СВМДА стала еще более мощной платформой для регионального сотрудничества.