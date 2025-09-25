С 2023 года Бакинская инициативная группа (БИГ) активно поддерживает законную борьбу колониальных стран на различных международных платформах.

Об этом сообщил исполнительный директор организации Аббас Аббасов на международной конференции «Заморские территории после Бужевальского соглашения: реколонизация или деколонизация?», прошедшей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Его слова приводит «Репорт»

Аббасов отметил, что БИГ сыграла важную роль в информировании мировой общественности о последствиях колониализма:

«С момента своего создания БИГ успешно выносила вопросы колониализма и неоколониализма на повестку дня межправительственных организаций, предоставляя мировому сообществу полную информацию о последствиях этой политики».

По его словам, благодаря деятельности группы значительно возросла осведомленность мировой общественности о колониализме и неоколониализме. Это стало результатом тесного сотрудничества с организациями, действующими на заморских территориях, что усилило интерес к самой БИГ и сделало её одним из центров в международной дискуссии по данной теме.