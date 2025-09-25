Президент США Дональд Трамп лично встретил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана у Белого дома. Лидеры обменялись приветствиями перед официальными переговорами.

Жест Трампа можно рассматривать как символ особого отношения к турецкому коллеге и желание подчеркнуть важность диалога между Вашингтоном и Анкарой.



Отметим, что Белый дом встречает Эрдогана в обновленном вестибюле. «Новый вестибюль, ведущий в Овальный кабинет, — великолепный мраморный пол, любезно предоставленный президентом Дональдом Дж. Трампом!», — написал в соцсети Трамп.