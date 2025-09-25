Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкна. Информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи, состоявшейся в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министры подчеркнули важность активизации диалога между Азербайджаном и Эстонией через политические консультации и взаимные визиты, отметив возможности расширения двусторонних связей.

Байрамов проинформировал эстонского коллегу об усилиях Азербайджана по строительству мира в регионе, включая процесс нормализации отношений с Арменией и результаты Вашингтонского саммита.

Обе стороны подтвердили готовность углублять сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, включая работу через ООН и другие международные платформы.