Посол России во Франции Алексей Мешков пригрозил НАТО войной в случае, если кто-либо из членов блока собьет российский самолет. Его слова были приведены в эфире радиостанции RTL.

«Это будет война», — подчеркнул Мешков, добавив, что самолеты НАТО «часто нарушают российское воздушное пространство», однако до сих пор не были сбиты.

Дипломат при этом отверг обвинения во вторжении российских дронов и самолетов в европейское воздушное пространство в течение последних недель.

«Россия не делает этого, не играет с кем-либо. Это не очень в нашем стиле», — отметил Мешков.