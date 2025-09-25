Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам хуситов в районе столицы Йемена, Сане, включая военные лагеря и склады с беспилотниками и оружием, сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Мы нанесли мощный удар по многочисленным объектам террористической организации хуситов в Сане. Израильские ВВС атаковали несколько военных лагерей, включая базу Генерального штаба хуситов, ликвидировав десятки боевиков, а также уничтожили склады с беспилотными летательными аппаратами и оружием», — написал Кац в X.