Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) объявило тендер на закупку алкотестеров. Соответствующая информация опубликована на портале государственных закупок.

Согласно условиям тендера, планируется приобрести 20 наборов алкотестеров общей предполагаемой стоимостью 6 125,68 манатов. По техническим параметрам, это должны быть сенсорные устройства, с высокой специфичностью только к спирту (без реакции на кетоны и углеводороды), работающие при температуре от -5˚C до +50˚C.

Приём предложений открыт до 15 октября 2025 года, 17:00. В тот же день состоится вскрытие конвертов.