К 2050 году число смертей от рака в мире значительно возрастет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

В ежегодном отчете о глобальных данных по раку более 2000 исследователей из программы Global Burden of Disease (GBD) делают тревожные выводы:

В период с 1990 по 2023 год число новых случаев рака увеличилось более чем вдвое, достигнув 18,5 миллиона человек в 2023 году.

За тот же период число смертей выросло на 74%, достигнув 10,4 миллиона в 2023 году. И это несмотря на прогресс в лечении и усилия по борьбе с факторами риска.

Без новых мер и целевого финансирования GBD прогнозирует, что в 2050 году рак будет диагностирован у 30,5 миллиона человек, а 18,6 миллиона умрут от него, что соответствует росту на 61% и 75% соответственно.

«Основными факторами, вызывающими этот рост, являются старение и рост», — объясняет одна из авторов исследования Лиза Форс.