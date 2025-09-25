В Тбилиси полиция задержала мужчину после сообщений о стрельбе в гостинице Holiday Inn. Об этом сообщил руководитель столичной полиции Важа Сирадзе.

По его словам, инцидент произошёл в четверг днём. В МВД поступила информация о возможном выстреле в одном из номеров отеля. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, был проведён обыск, в результате которого задержан один человек.

«По заявлению сотрудников гостиницы, они якобы слышали звук, похожий на выстрел. В номере находился один мужчина, его задержали», — уточнил Сирадзе.

Телеканал «Формула» сообщил, что в Holiday Inn неизвестный взял человека в заложники.

В отношении задержанного начато расследование по статьям «угроза» и «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». Пока не уточняется, было ли найдено оружие при обыске.