Организация Объединённых Наций (ООН) в этом году отмечает 80-летие своей деятельности. В эти дни мировые лидеры собрались в штаб-квартире ООН на берегу Ист-Ривер в Манхэттене, чтобы принять участие в одной из самых важных международных ежегодных встреч. Одновременно с выступлениями представителей 193 стран-участниц организации проходят серии встреч высокого уровня, на которых обсуждаются самые насущные проблемы и вызовы, стоящие перед человечеством.

Стоит отметить, что с развитием технологий и общего прогресса всё же мировое сообщество сталкивается с рядом трудностей в эпоху глобальных кризисов — начиная от войн и конфликтов, последствий изменения климата, вопросов экологии, заканчивая гендерным неравенством и проблемами, появившимися с началом внедрения искусственного интеллекта.

С 1945 года Генеральная Ассамблея (ГА) ООН была площадкой для решения многих глобальных вопросов: одни мнения воспринимались остро и болезненно, другие — определили ход истории.

Взаимодействие Азербайджан — ООН. Как всё начиналось

История сотрудничества Азербайджана и ООН начинает свой отсчёт со 2 марта 1992 года, когда Генассамблея ООН на пленарном заседании приняла резолюцию о приёме Азербайджанской Республики в члены организации.

Азербайджанский лидер Гейдар Алиев впервые выступил в сентябре 1994 года на 49-й сессии ГА ООН, затем в октябре 1995 года — на специальном заседании, посвящённом 50-летию ООН, и в сентябре 2000 года — на Саммите тысячелетия.

Президент республики Ильхам Алиев выступал в рамках общих дебатов ГА ООН четыре раза: в 2003 году в качестве премьер-министра, в 2004, 2010 и 2017 годах — как глава государства.

Кроме того, Алиев выступал в онлайн-формате на 75-й (2020 г.) и 76-й (2021 г.) сессиях ГА ООН.

И всё, что кроме…

В 2012–2013 годах Азербайджан был непостоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН. В мае 2012 года И. Алиев председательствовал на заседании Совбеза. В октябре 2013 года в период председательства Азербайджана состоялось заседание высокого уровня, посвящённое сотрудничеству ООН и ОИС — первое в истории СБ по данной теме.

Также Азербайджан был членом Экономического и социального совета (ЭКОСОС) в 2003–2005, 2017–2019 годах и с 2025 года. В 2006–2009 гг. республика была членом Совета по правам человека ООН.

Азербайджан принимал у себя ряд значимых форумов под эгидой ООН, в частности Глобальный форум Альянса цивилизаций (2016 г.) и Конференцию сторон РКИК ООН по изменению климата (COP29) в 2024 году. Кроме того, в 2026 году в Баку состоится 13-я сессия Всемирного форума городов.

От Азербайджана также исходили инициативы: республика стала соавтором ряда резолюций ООН по гуманитарным вопросам, правам человека, экономическим и культурным вопросам, в том числе по глобальной мобилизации усилий против COVID-19 и обеспечению справедливого доступа к вакцинам.

Азербайджан = следование международным нормам и принципам

Приверженность принципам. Азербайджан последовательно демонстрирует верность целям и принципам Устава ООН и международному праву, активно участвует в продвижении Целей устойчивого развития и вносит вклад в международный мир и безопасность.

Это не всегда было взаимно

Азербайджан, столкнувшийся с проблемой многолетней оккупации и агрессии со стороны ближайшего соседа, которого мировое сообщество так и не сумело наказать и принудить к соблюдению международного права, а также разбудить его мёртвую совесть, решил взять ситуацию в свои сильные руки.

Так, принятые Советом Безопасности ООН в пользу Азербайджана четыре резолюции пришлось реализовать силовыми методами. Баку не позволил этим документам оставаться лишь бумажным формуляром и разбил мечты противников справедливости и армянских захватчиков.

Великая Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне уже вошла в историю как акт установления справедливости и непримиримости народа с искажёнными и навязанными идеями.

Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение всех резолюций, не нарушая при этом норм и принципов международного, гуманитарного и морального права. И сегодня республика имеет сильную армию с боевым опытом, надёжных союзников, а также продолжает укреплять свой имидж как проверенный партнёр, верный друг и защитник интересов своего народа.