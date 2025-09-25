Индия уведомила США, что откажется от закупок российской нефти только в случае снятия американских санкций на поставки сырья из Ирана и Венесуэлы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Как отмечают собеседники агентства, эта позиция была озвучена индийской делегацией во время визита в Вашингтон на текущей неделе. В ходе встреч с американскими чиновниками представители Индии подчеркнули, что одновременное ограничение поставок из России, Ирана и Венесуэлы создаст серьезные трудности для индийских НПЗ — крупнейших переработчиков нефти в мире, что в итоге способно спровоцировать резкий скачок мировых цен на сырье.