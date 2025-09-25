Атаку на порты Новороссийска и Туапсе 24 сентября осуществили морские дроны Главного управления разведки Минобороны Украины, сообщают Hromadske со ссылкой на источники в силовых структурах.

Как утверждают собеседники изданий, в результате ударов была нарушена работа нефтеналивного комплекса «Транснефти» и терминала Каспийского трубопроводного консорциума возле Новороссийска. По данным ГУР, именно через эти объекты осуществляется загрузка танкеров, входящих в так называемый «теневой флот» России.

Кроме того, украинская разведка сообщает о подрыве нефтеналивного пирса в порту Туапсе. По информации, суммарная пропускная способность этих объектов позволяет экспортировать до двух миллионов баррелей нефти в день.