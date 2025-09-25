Среди пяти прикаспийских стран крупнейшие запасы газа в Каспийском море — у Азербайджана.

Об этом заявила исполнительный директор «НААНС-Медиа» Тамара Сафонова на мероприятии в Баку, посвященном теме «Каспий и Центральная Азия: нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика», сообщает Report.

Крупнейшие запасы нефти и газового конденсата Каспийского моря по итогам 2024 года принадлежат Казахстану, чья доля составляет 33% всех запасов. Доля Азербайджана в этих запасах составляет 29%, Ирана — 21%, Туркменистана — 12%, а России — 5%.

По показателю запасов газа в Каспийском море лидирует Азербайджан, на долю которого приходится 34%. Доли Казахстана, Туркменистана и Ирана составляют примерно по 19%, а России — 9%.