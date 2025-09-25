В Грузии резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, сделанное им во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Спикер парламента Шалва Папуашвили заявил: «У меня два совета. Первый — учесть совет президента США и провести выборы, потому что за нас ему ответит украинский народ. И второе — пусть учтет совет вице-президента США и будет благодарным. Неблагодарность, особенно когда страна находится в войне, — это очень плохо».

Он отметил, что Зеленский «демонстрирует большую неблагодарность» в отношении Грузии, которая, по его словам, оказывает помощь украинскому народу. Кроме того, Папуашвили назвал украинского лидера «трагической личностью», указав, что «в его стране сотни тысяч человек погибли, а по официальной статистике 40% населения покинули страну».