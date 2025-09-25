Строительные работы на участке автомобильной дороги от улицы академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова (дорога ул. Гасана Алиева – метро «Кероглу») выполнены на 35%.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Новая автомобильная дорога протяженностью 3,9 км спроектирована и строится параллельно проспектам Зии Буньядова и Гейдара Алиева. Строительство данной магистрали ведется в соответствии с «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в Баку и прилегающих территориях на 2025–2030 годы», утвержденной распоряжением президента страны.

Согласно Государственной программе, участок автомобильной дороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Музаффара Нариманова будет состоять из 6 полос движения. В проект включены ответвления и подъездные пути общей протяженностью 2,6 км.

На автомобильной дороге предусмотрено строительство 4 тоннелей по 2 073 м и 3 подземных пешеходных переходов.

«В настоящее время строительно-монтажные работы в направлении от станции метро «Улдуз» к улице Гасана Алиева продолжаются быстрыми темпами. Работы по переносу коммуникационных линий продолжаются и находятся на завершающей стадии», — говорится в информации.