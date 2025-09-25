Задержаны три сотрудника строительной компании Avant Group, которая в ночное время проводила земляные работы, нарушая покой местных жителей. Недовольные граждане поделились кадрами в соцсетях.

Сотрудники Ясамальского РУП задержали трёх сотрудников и привлекли их к ответственности, передает Qafqazinfo.

Ранее Avant Group уже попадала в центр внимания после вырубки деревьев на территории бывшего завода «Азон» по улице Шарифзаде в Ясамале. Тогда выяснилось, что ущерб природе составил 117 060 манатов. Расследование по этому уголовному делу продолжается.