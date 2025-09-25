Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает возможность ответных ударов по объектам на территории России, если российская армия атакует украинскую энергетическую инфраструктуру. Об этом он сообщил в интервью порталу Axios.

По словам Зеленского, во время их последней встречи на полях Генассамблеи ООН Трамп согласился с принципом «око за око». «Если они атакуют наши объекты энергетики, президент Трамп поддерживает идею о том, что мы можем ответить», — отметил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский уточнил, что речь также идет о российских заводах по производству беспилотников и ракетных объектов, хотя они «хорошо защищены».

Президент Украины добавил, что обратился к Трампу с просьбой предоставить новую систему вооружений, которая, по его мнению, «заставит Путина сесть за стол переговоров». Трамп, по словам Зеленского, ответил, что США и Украина «будут над этим работать».