ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) впервые запускает пассажирские перевозки по внутрирегиональному маршруту с целью дальнейшего повышения удовлетворенности пассажиров и обеспечения доступности транспорта, особенно в регионах.

Начиная с 28 сентября по маршруту Гянджа-Мингячевир-Агстафа будут дважды в день ходить современные электропоезда.

Согласно расписанию, поезд будет отправляться из Гянджи ежедневно в 05:45 и прибывать на станцию ​​Мингячевир в 06:57, а также в 07:15 из Мингячевира по направлению Гянджа-Агстафа, прибывая в Гянджу в 08:26 и в Агстафу в 09:48. Во второй половине дня рейсы будут отправляться из Агстафы в 16:00, поезд будет прибывать в Гянджу в 17:19, а на станцию ​​Мингячевир в 18:36. Поезд, отправляющийся из Мингячевира в 19:00, прибудет в Гянджу в 20:11.

Пассажиры смогут воспользоваться станциями Мингячевир, Мингячевир-баш, Горан, Гянджа, Даллар, Говлар, Товуз и Агстафа.

В поездах будут предложены места в вагонах стандартного, стандартного+бизнес-класса и первого класса. Минимальная стоимость билета по маршруту Гянджа-Мингячевир составит 2,60 маната, а по маршруту Мингячевир-Агстафа — 6,80 маната. Пассажиры также смогут пользоваться бесплатным Wi-Fi во время поездки.

Билеты можно будет приобрести с 25 сентября на официальном сайте ADY и в приложении «ADY Mobile».