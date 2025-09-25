В рамках программы «Великое возвращение» организуется регулярный автобусный рейс из Баку в Агдам для обеспечения граждан, проживающих на освобожденных территориях, качественными транспортными услугами.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что конечной остановкой автобусов, отправляющихся с Бакинского международного автовокзала с 26 сентября, станет Агдамский железнодорожно-автовокзальный комплекс. Промежуточной остановкой по маршруту определен посёлок Гузанлы.

Автобусы будут отправляться из Баку в Агдам каждый день в 08:50, в обратном направлении — в 08:00. Стоимость проезда в одну сторону — 13,90 манатов.

Билеты можно приобрести только онлайн через портал «biletim.az». Следует отметить, что при покупке билетов гражданами Азербайджана через портал «biletim.az» или мобильное приложение, разрешения на въезд на освобожденные территории выдаются автоматически.