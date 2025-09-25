Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседах повторял, что готов предоставить подозреваемому в подрыве «Северных потоков» осенью 2022 года убежище и наградить его орденом, сообщили источники Rzeczpospolita (RP).

Сикорский известен резкой критикой проекта «Северный поток» и ранее не скрывал своего негативного отношения к нему.

Как сообщали немецкие СМИ в августе прошлого года, Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест Владимира Журавлева по подозрению в причастности к подрыву газопроводов. Журавлев работал в украинском дайвинг-центре Dive Team и сотрудничал с американской ассоциацией инструкторов по дайвингу PADI. Также к инциденту могут быть причастны инструкторы киевской школы подводного плавания Scuba Family. Spiegel отмечал, что подозреваемый покинул Германию за несколько дней до ареста, сначала уехав в Польшу, а затем на Украину.