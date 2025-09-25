Президент США Дональд Трамп получил секретную информацию о планируемом наступлении украинских войск. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, Трамп провёл несколько встреч со своими советниками перед переговорами с президентом Украины Владимиром Зеленским. Именно от них он узнал о предполагаемых планах наступления ВСУ.

Помощники президента США настаивали на более жёсткой позиции по России. Среди консультантов, участвовавших в обсуждениях, оказались спецпосланник Кит Келлог и постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц.

После встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН Трамп заявил, что теперь полностью понимает военную и экономическую ситуацию в России и Украине. Он отметил, что Украина при поддержке Евросоюза способна бороться и вернуть все свои оккупированные территории.

В свою очередь, украинский лидер подчеркнул, что Трамп теперь больше доверяет ему, чем российскому президенту Владимиру Путину, и выразил мнение, что американский президент изменил свою позицию относительно территориальных уступок Киева.