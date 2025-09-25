В деле арестованного Службой госбезопасности Азербайджана бизнесмена Аднана Ахмедзаде всплыл новый факт.

Как сообщает портал Teleqraf, на незаконно полученные средства он приобрёл роскошные апартаменты в ОАЭ.

Речь идёт о жилье в комплексе Baccarat Hotel & Residences Dubai в центре Дубая. Стоимость квартиры составила 67 миллионов дирхамов (около 31 млн манатов или 18 млн долларов).

Известно, что Ахмедзаде владел пятикомнатной квартирой с панорамным видом на Бурдж-Халифа, фонтан «Дубай», «Dubai Mall» и другие достопримечательности. Сам комплекс представляет собой ультра-люксовые башни с отелем под брендом Baccarat и премиальными резиденциями.

Строительство комплекса планируется завершить в конце 2026 года.