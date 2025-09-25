Бывший лидер Демократической партии Молдовы и предприниматель Владимир Плахотнюк экстрадирован из Греции в Молдову. Самолёт с бизнесменом на борту приземлился в аэропорту Кишинева, сообщает корреспондент PRO TV.

Плахотнюк прибыл в Молдову в наручниках и был встречен сотрудниками пограничной полиции. После этого его доставят в пенитенциарное учреждение № 13 в Кишиневе — одно из самых охраняемых мест содержания под стражей в стране.

Бизнесмен был задержан в Греции 22 июля. В Молдове ему предъявлены обвинения в создании преступной организации, мошенничестве и отмывании денежных средств. Решение об экстрадиции Плахотнюка было одобрено Министерством юстиции Греции 4 сентября, а апелляционный суд Афин подтвердил его в августе.