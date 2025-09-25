С января следующего года начнётся строительство тоннелей в рамках проекта по разделению зеленой и красной веток метро. Об этом заявил замначальника Департамента управления строительными проектами ЗАО «Бакинский метрополитен» Мамед Рзаев, сообщает Minval.

Предусмотрено строительство тоннелей протяжённость. 200 метров. В результате составы по зеленой и красной ветке будут предвигаться независимо друг от друга. Известно, что во время строительства туннелей временно будет остановлено движение между станциями метро 28 Мая и Низами. В настоящее время в шахте номер два начали забивать сваи и завершена прокладка коммуникаций.