Американская мошенница Лиза Джанин Финдли приговорена к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы за попытку завладеть знаменитым имением Элвиса Пресли «Грейсленд». Об этом сообщает New York Post.

54-летняя женщина выдавалась за фиктивного инвестора и представила поддельные документы, согласно которым дочь певца Лиза Мари Пресли якобы оставила «Грейсленд» в залог за кредит в размере $3,8 млн. Позже аферистка требовала от семьи Пресли $2,8 млн, угрожая выставить легендарный дом на аукцион.

Заговор раскрылся после того, как наследница Лизы Мари — актриса Райли Кио — подала иск, заявив, что её мать не подписывала подобных документов.

В суде выяснилось, что Финдли ранее была замешана в любовных аферах, махинациях с чеками и поддельными кредитами. Теперь после тюрьмы её также ждут три года испытательного срока.