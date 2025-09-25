Президент Сирии Ахмад Аш-Шараа впервые выступил на Генассамблее ООН.

Он поблагодарил страны, которые помогали сирийцам и принимали их у себя, отдельно отметив Турцию, Катар, Саудовскую Аравию, арабские и исламские страны, ЕС и США.

«Сирия возвращает своё законное место среди народов мира. Мы настроены вернуть стране славу, достоинство и честь. Наступило торжество истины над ложью», — заявил Аш-Шараа.

Президент отметил, что израильские удары по Сирии продолжаются, однако Дамаск остаётся привержен диалогу и соглашению о разъединении сил 1974 года. Он подчеркнул, что страдания сирийского народа никому не пожелаешь, и заявил о поддержке народа Газы.

«Сирийская история не подошла к концу. Страна продолжает писать новую главу под названием «мир, процветание и развитие», — заключил президент.

