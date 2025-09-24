Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что Фолклендские (Мальвинские) острова остаются незаконно оккупированными Британией и призвал к переговорам для их возвращения.

Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнув, что хочет поднять несколько «чувствительных и крайне важных вопросов».

«Я хочу вновь подтвердить нашу законную претензию на суверенитет над Мальвинскими островами и прилегающими морскими районами, которые продолжают быть незаконно оккупированными», — отметил Милей.

Президент Аргентины также раскритиковал ООН, заявив, что организация должна стать более институционально эффективной и обеспечивать международный мир и безопасность, не позволяя международному сотрудничеству блокировать экономический рост. Там, где вопросы можно решить на национальном уровне, они должны решаться именно так, подчеркнул Милей.