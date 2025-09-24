Жалобы президента США Дональда Трампа на состояние штаб-квартиры Организации Объединённых Наций (ООН) в Нью-Йорке стали самой обсуждаемой темой в кулуарах 80-й сессии Генассамблеи. Об этом сообщает Politico со ссылкой на сотрудников организации.

По их словам, здание действительно «приходит в упадок» и нуждается в обновлении, несмотря на проведённый в 2015 году капитальный ремонт. Среди основных проблем собеседники назвали неработающие эскалаторы, повреждённую обивку кресел и неисправности на пунктах досмотра.

Тема состояния штаб-квартиры неожиданно оказалась в центре внимания делегатов, затмив многие официальные дискуссии.