Албания и Азербайджан поддерживают близкие и дружественные отношения. Об этом заявил президент Албании Байрам Бегай, подчеркнув высокий уровень политического диалога и развитие экономического сотрудничества между странами.

По его словам, которые приводит «Азертадж», важным направлением взаимодействия остается энергетика. Благодаря Трансадриатическому трубопроводу Азербайджан укрепляет энергобезопасность Европы, и поставки газа в Албанию продолжают расти.

Бегай также отметил перспективы развития сотрудничества в других сферах, включая туризм, выразив уверенность, что дружеские связи между государствами позволят реализовать новые проекты.