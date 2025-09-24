Разведка Ирана получила обширный массив секретных данных о военных и ядерных объектах Израиля, включая сведения о специалистах и научных сотрудниках. Об этом заявил министр разведки Исламской Республики Эсмаил Хатиб в интервью агентству Tasnim.

По его словам, материалы включают миллионы страниц информации о модернизации ядерных и военных проектов Израиля, их совместных программах с США и рядом европейских стран, а также о структуре управления в оборонной сфере.

Хатиб отметил, что у Тегерана есть полные данные о 189 израильских специалистах, включая их личные сведения и адреса, а также точные координаты объектов двойного назначения. По его утверждению, эти объекты были уничтожены во время «12-дневной войны» с Израилем в июне.

Министр также заявил, что часть израильтян добровольно передавали информацию Ирану, руководствуясь либо финансовыми интересами, либо личной неприязнью к премьер-министру Биньямину Нетаньяху: «Нетаньяху, вместо того, чтобы думать, как решить водный кризис в Иране, подумай о том, как увеличить зарплату своим работникам, многие из которых сотрудничали с нами в обмен на небольшие суммы денег».

