Более 70% американцев считают президента США Дональда Трампа недостойным Нобелевской премии мира. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на опрос общественного мнения.

Согласно данным, 76% респондентов выразили несогласие с возможностью награждения Трампа. Издание отмечает, что большинство американцев не одобряют его действия, включая 60% граждан, которые дают отрицательную оценку его позиции в конфликте России и Украины, а также 58% — по действиям в войне Израиля с ХАМАС в секторе Газа.