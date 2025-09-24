Страховая компания Allstate Protection Plans проверила новые смартфоны Apple на прочность.

Специалисты тестировали iPhone 17 Pro и iPhone Air двумя способами: сбрасывали на бетон с высоты 1,8 метра и сгибали под прессом. При падении экраном вниз устройства сохраняют функциональность, однако защитное стекло разбивается, создавая опасность при использовании.

Когда смартфоны падали задней панелью вниз, стекло iPhone Air разрушилось, а алюминиевый задник iPhone 17 Pro получил лишь незначительные царапины.

При испытаниях на давление ультратонкий iPhone Air выдержал 80 кг, прежде чем титановая рамка сломалась. Флагманский iPhone 17 Pro — 90 кг, а iPhone 17 Pro Max — 102 кг. Несмотря на повреждения, все устройства оставались работоспособными.

