Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, что его страна никогда не стремилась и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

Он подчеркнул, что в Иране существует религиозный запрет на оружие массового поражения.

Глава иранского кабинета также назвал незаконной инициативу стран «евротройки» — Великобритании, Германии и Франции — восстановить международные санкции против Тегерана. По его словам, этот шаг был предпринят под давлением США и встретил несогласие ряда членов Совета Безопасности ООН.