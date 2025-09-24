Запущенный хуситами из Йемена беспилотник атаковал город Эйлат на юге Израиля, передает The Times of Israel. В результате инцидента более 20 человек получили ранения: двое находятся в тяжелом состоянии, у 19 зафиксированы легкие травмы.

Дрон взорвался недалеко от отеля в торговом районе города. Израильские военные сообщили, что попытки перехватить его с помощью двух ракет-перехватчиков ПВО «Железный купол» оказались неудачными. Сирены оповещения об атаке были включены в соответствии с протоколом.

ВВС Израиля направили вертолёт для эвакуации тяжелораненых в медицинский центр в Беэр-Шеве. Остальные пострадавшие проходят лечение в местных больницах.