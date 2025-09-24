В Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Азербайджана от мин и других взрывоопасных пережитков войны очищено 84 тыс. 146,5 га, а в общей сложности на освобожденных территориях очищено 228 тыс. 689,9 га.

Об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана.

В результате операций по разминированию обнаружено и обезврежено 210 тыс. 655 взрывных устройств.