Полиция остановила делегацию во главе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на улицах Нью-Йорка, так как дорогу было нельзя перейти из-за проезда VIP-кортежа, предположительно, президента США Дональда Трампа, сообщает Halk TV.

Телеканал также отметил, что кортеж Эрдогана застрял в пробке в Нью-Йорке.

Ранее аналогичная ситуация произошла с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После того как его остановила полиция из-за перекрытой дороги, Макрон позвонил американскому коллеге и сказал: «Представляешь, я сейчас жду тебя на улице, потому что все для тебя перекрыто».