Суд общей юрисдикции города Еревана признал архиепископа Микаела Аджапахяна, предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви, виновным. Об этом сообщила судья Армине Меликсетян, огласив заключительную часть приговора.

«Судья считает, что архиепископ Микаел Аджапахян должен быть признан виновным по обвинению, предъявленному по части 2 статьи 422 Уголовного кодекса Республики Армения», — заявила Меликсетян, слова которой приводит «Первый информационный».

Решением суда мера пресечения в виде заключения под стражу со строгими ограничениями остаётся в силе. Дополнительные слушания назначены на 29 сентября.