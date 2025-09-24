В среду, 24 сентября, российские силы нанесли комбинированный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск Украины, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось.

Среди использованных средств поражения были две баллистические ракеты «Искандер». «Несмотря на все меры предосторожности, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы», — отметили в Сухопутных войсках.