Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом министр иностранных дел Пакистана написал в соцсети Х.

В ходе встречи стороны выразили приверженность укреплению и углублению партнерства между Пакистаном и Азербайджаном.

Great to catch up with my brother & friend, FM @Bayramov_Jeyhun, on sidelines of #UNGA80.

Pakistan and Azerbaijan remain committed to strengthening and deepening our partnership. pic.twitter.com/NtFOeIfDDI

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) September 24, 2025