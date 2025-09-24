Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Нью-Йорке в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Об этом министр иностранных дел Пакистана написал в соцсети Х.
В ходе встречи стороны выразили приверженность укреплению и углублению партнерства между Пакистаном и Азербайджаном.
Great to catch up with my brother & friend, FM @Bayramov_Jeyhun, on sidelines of #UNGA80.
Pakistan and Azerbaijan remain committed to strengthening and deepening our partnership. pic.twitter.com/NtFOeIfDDI
— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) September 24, 2025