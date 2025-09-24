В Новороссийске после атаки ВСУ введён режим ЧС, сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Все службы находятся в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация» и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА. На базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения», — написал он.

15:50 В результате атаки беспилотников по центру Новороссийска повреждения получил административный офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Как сообщили в компании, работа офиса временно приостановлена, сотрудники были эвакуированы.

По данным пресс-службы КТК, двое работников получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы. Кроме того, серьезно пострадали люди, находившиеся в здании, где расположен офис консорциума, но не являвшиеся его сотрудниками.

15:15 В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск погибли два человека, еще три получили ранения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, удары пришлись на центр города. Пострадали гостиница «Новороссийск» и пять жилых домов, включая многоквартирные.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, проводится оценка повреждений и помощь пострадавшим.