В результате комплексных оперативно-розыскных и таможенных контрольных мероприятий, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, была обнаружена и изъята из незаконного оборота крупная партия марихуаны.

Как сообщили в ГКТ, на таможенном посту в Астаре был досмотрен грузовой автомобиль, перевозивший листовой салат из Ирана в РФ транзитом через территорию Азербайджана.

В ходе проверки было обнаружено 73 свёртка с наркотическим средством — марихуаной, общим весом 29 килограммов 100 граммов.