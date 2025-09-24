Во время перелета через воздушное пространство России вблизи Калининграда самолет ВВС США A330, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, столкнулся с попыткой нарушения работы навигационных систем, сообщает агентство Europa Press.

Инцидент произошел во время полета Роблес на авиабазу Шяуляй в Литве. Источники агентства уточняют, что попытка вывести из строя GPS не имела последствий, самолет продолжал получать указания напрямую с военного спутника.

На борту воздушного судна находились также родственники испанских военнослужащих, служащих в составе воздушно-тактического отряда VILKAS, а также журналисты, сопровождавшие делегацию.

Министр Роблес посетила авиабазу Шяуляй для встречи с министром обороны Литвы и участия в совместных мероприятиях, координируемых с НАТО в рамках усилий по сдерживанию России в регионе.