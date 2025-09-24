Проект по производству синтетических алмазов в Азербайджане застопорился. Об этом Minval заявил председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов.

«Ранее мы анонсировали производство искусственных алмазов. У нас в природе нет алмазов. Однако в последние годы цены на алмазы на мировом рынке значительно снизились, и производство стало экономически невыгодным. В связи с этим мы временно приостановили реализацию проекта. Мы будем следить за ситуацией: если цена на алмаз поднимется, то вернёмся к этому вопросу. Наш партнёр — индийская компания, разработавшая технологию производства синтетических бриллиантов, — остается на рынке», — сказал глава AzerGold.

Напомним, что еще в октябре 2023 года между AzerGold, Азербайджанской инвестиционной компанией и индийской компанией Devngi Innovations LLP был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Основной целью подписания документа было изучение возможностей налаживания в Азербайджане производства синтетических (искусственных) алмазов, создания инфраструктуры по переработке природных алмазов на основе азербайджано-индийского партнерства, а также организация деятельности совместного предприятия.

Тогда Ибрагимов подчеркнул, что благоприятное географическое положение Азербайджана, обладающего современной транспортно-логистической инфраструктурой, позволяет развивать международное сотрудничество в самых различных сферах экономики. В этой связи было отмечено, что создание новой производственной инфраструктуры в сотрудничестве с Индией, которая считается ведущей страной в мире по производству синтетических алмазов, открывает широкие перспективы для экономики страны. Учитывая сходство процессов переработки природных и синтетических алмазов, было подано обращение в соответствующие государственные органы для членства Азербайджана в Кимберлийском процессе, и эти структуры уже начали работу в этом направлении.

Планировалось, что с запуском совместного предприятия по производству для начала синтетических алмазов, который должен был открыться Алятской свободной экономической зоне СЭЗ, будет заложен фундамент нетрадиционного для Азербайджана сектора.

Отметим, что индийская компания Devngi Innovations LLP, обладая большим опытом работы в индустрии синтетических алмазов, является дистрибьютором и производителем алмазов CVD (синтетические алмазы, выращенные с использованием технологии химического выпаривания).

Изначально сотрудничество с данной компанией устраивало всех. Поскольку индийская компания также занимается производством ювелирных украшений, то готова была скупить все камни, если те не станут пользоваться спросом на местном рынке.

Цены на лабораторные бриллианты

Между тем цены на выращенные в лабораторных условиях бриллианты снижаются уже много лет и в настоящее время примерно на 83% ниже, чем на природные. Они резко уступают в стоимости натуральным камням из-за удешевления технологии синтеза, что стала одной из основных причин начавшегося в 2023 году кризиса на рынке природных алмазов, справиться с которым алмазодобытчикам пока не удается. Цены на лабораторные камни в основном зависят от снижения затрат на выращивание и производство лабораторных бриллиантов, усиления конкуренции со стороны поставщиков и ювелиров, что привело к снижению рентабельности розничных продавцов.

Кроме того, если искусственный бриллиант не соответствует минимальному стандарту качества, он не получит признания от сертификационной лаборатории Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Так, более 95% выращенных в лаборатории алмазов, поступающих на рынок, попадают в очень узкий диапазон цвета и чистоты.