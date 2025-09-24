В ходе Отечественной войны осенью 2020 года религиозные деятели в Азербайджане достойно выполняли свои духовные обязанности.

Об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде на совместном заседании УМК и религиозных конфессий, посвященном 5-й годовщине Дня памяти, сообщает Report.

Он отметил, что представители разных конфессий участвовали в похоронах шехидов без дискриминации, а главы религиозных общин активно работали для донесения правды о Второй Карабахской войне до мировой общественности, разоблачая дезинформацию и военные преступления армянской стороны.

По словам Пашазаде, президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Шуше высоко оценил вклад духовенства в Победу в Карабахе.

«Сегодня все религиозные общины страны вместе чтят память павших и заботятся о семьях шехидов, что является важной частью азербайджанской модели единства и мультикультурализма», — сказал он.